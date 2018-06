Københavns Byret har fredag fundet en mand skyldig i en lang række forhold om dødstrusler.

København. Gennem et år udsatte en 39-årig mand nærmest alt og alle for dødstrusler. Flere gange trak han også knive, som han truede folk med.

Fredag har et nævningeting i Københavns Byret fundet den 39-årige skyldig i alle 23 forhold, som han var tiltalt for - langt de fleste handler om dødstrusler. Senere skal retten tage stilling til, hvilken straf manden skal have.

Både politifolk, en journalist, fængselsbetjente og muslimer i moskéer blev ofre for mandens trusler.

Retten finder i skyldkendelsen, at hans udtalelser var egnet til at skabe alvorlig frygt.

Eksempelvis trak han en kniv, da han omkring midnat 8. juni sidste år troppede op hos Det Islamiske Trossamfund i Københavns Nordvestkvarter.

- Lad mig være, ellers stikker jeg jer alle sammen ned her i moskéen, skal manden have sagt til de tilstedeværende.

En lignende episode fandt sted en uges tid senere, hvor han greb en kniv fra sin bukselinning i Københavns Stormoské på Nørrebro. Kniven førte han hen over sin hals, mens han pegede på de tilstedeværende.

Da to betjente nåede frem til stedet, rettede han truslerne mod dem.

- Bare vent, jeg sprænger jer fucking i luften, jeg sprænger det hele i luften. Jeg er den nye Omar, sagde han med henvisning til Omar el-Hussein, der i 2015 dræbte to mænd ved henholdsvis synagogen og Krudttønden i København.

Da den 39-årige dagen efter blev stillet for en dommer i et grundlovsforhør, spyttede han en journalist i ansigtet og på overkroppen.

I sagen har anklagemyndigheden krævet forvaring, da det vurderes, at den 39-årige er farlig. Derfor vil det være uforsvarligt at give ham en almindelig fængselsstraf.

Alternativt lægges der i anklageskriftet op til, at han kan anbringes på den særligt sikrede afdeling på Sikringen i Slagelse.

/ritzau/