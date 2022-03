Anklageskriftet var langt. Meget langt.

Og samlet set udløste det en straf på otte måneders ubetinget fængsel for en 39-årig mand fra Helsingør.

Ifølge Helsingør Dagblad var det en skærpende omstændighed, at flere af de mere end 20 forhold var blevet begået, mens manden i 2020 var prøveløsladt efter dengang at have fået en dom på syv måneders fængsel.

Den 39-årige mand blev i denne omgang blandt andet dømt at have købt stjålne nummerplader, for selv at have stjålet nummerplader, for kørsel under påvirkning af narko, for at køre uden kørekort. Og for salg af narko.

I forbindelse med dommen fik han også frakendt sit kørekort i ti år. Igen.

Også en bil blev beslaglagt.

Den 39-årige mand tilstod forholdene ved Retten i Helsingør, men han har siden anket dommen.