En 39-årig mand blev hårdt kvæstet, da han onsdag aften var ude at lufte sine to hunde i Faxe.

Manden kom gående på en cykelsti på Ny Strandvej, da han pludselig blev ramt af en varebil.

»Vi får anmeldelsen klokken 19.42, hvor en hundelufter er blevet påkørt bagfra,« fortæller Ole Hald, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet ved endnu ikke præcis, hvad der skete i sekunderne før ulykken, men den foreløbig teori går på, at der var tale om manglende opmærksomhed fra bilistens side.

»Det tyder på, at varebilen af en eller anden grund er kommet ind på cykelstien,« siger vagtchefen.

Manden blev i hårdt kvæstet tilstand kørt til Køge Sygehus og siden overført til Rigshospitalets Traumecenter.

Her lyder meldingen nu, at han er i »kritisk stabil tilstand.« Dermed menes, at han skulle være uden for livsfare.

Han pådrog sig blandt andet knoglebrud og indre kvæstelser.

Den ene af hans to hunde blev dræbt på stedet.

Føreren af varebilen, en 56-årig mand, var stærkt chokeret efter ulykken.

Politiet håber, at en nærmere afhøring af ham kan kaste yderligere lys over, hvad der er sket.

Rent rutinemæssigt blev der taget en blodprøve af manden, men der er ikke noget, der umiddelbart tyder på, at han var påvirket under kørslen.

Politiet er meget interesseret i at høre fra vidner, der kan have set ulykken eller andre, der på anden vis mener, at de kan hjælpe med opklaringen.

Henvendelser til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi skal ske på telefon 114.