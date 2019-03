I Aalborg er en cyklist blevet påkørt, men bilisten kørte hurtigt sin vej igen.

»Han kører ud for ubetinget vigepligt og påkører en cyklist,« fortæller Poul Badsberg, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Efter påkørslen, der skete omkring kl. 19 søndag, tjekkede bilisten kort om den 39-årige mand, der sad på cyklen, var kommet noget til.

Personen i bilen må hurtigt have konstateret, at det var han ikke, for få sekunder efter var bilen væk igen.

Manden havde sin søn med, der kom igennem påkørslen uden nogle skader.

»Cyklisten er indbragt til sygehuset med personskader,« fortæller Poul Badsberg.

Der er heldigvis ikke tale om alvorlige skader.

Der er bare ét problem.

Nummerpladen er nemlig blevet fejlaflæst, så politiet har ikke kunnet finde frem til, hvem der ejer den bil, der påkørte cyklisten.

Nordjyllands Politi beder derfor eventuelle vidner henvende sig på telefon 114.

Bilisten beskrives som værende 40-50 år, 170-175 cm høj, buttet og af mellemøstlig udseende.