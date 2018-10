Politiet mener ikke, at den 39-årige mand, der onsdag blev fundet død i en affaldssortering i Nørresundby, var udsat for en forbrydelse.

Det fortæller Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag, efter retsmedicinere havde undersøgt manden.

»Når vi sammenholder retsmedicinernes oplysninger med informationer indhentet under vores intense efterforskning, så tyder meget på, at der ikke er begået nogen forbrydelse,« siger lederen af politiets efterforskning, vicepolitiinspektør Frank Olsen, der uddyber, at politiet opfatter dødsfaldet som en tragisk ulykke.

Liget af den 39-årige mand fra Hjørring blev fundet onsdag formiddag af en ansat på en plads for affaldssortering ved Engholmen i Nørresundby.

Vicepolitiinspektøren Frank Olsen tilføjer dog, at politiet stadig ikke på nuværende tidspunkt kan fastslå den præcise dødsårsag med sikkerhed.

Den 39-årige mand har pådraget sig nogle ydre skader, der er forenelige med det arbejde, som bliver udført på stedet.

»Vi afventer den endelige rapport fra retsmedicinerne, før vi kan fastslå den endelige dødsårsag, ligesom vi heller ikke endnu har belyst alle detaljer af hans færden,« siger Frank Olsen.

Nordjyllands Politi fortsætter derfor sin efterforskning i sagen, hvilket blandt andet indebærer tekniske undersøgelser og yderligere efterforskningsskridt.

Frank Olsen opfordrer til, at borgere, som måtte have relevante oplysninger i sagen, for eksempel hvis de været i kontakt med ham, om at rette henvendelse til politiet på 114.