En indkøbstur i Rema1000 i Sakskøbing på Lolland udviklede sig dramatisk for en 39-årig mand tirsdag.

Det kan man læse i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet var blevet tilkaldt til den lokale Rema1000 på Apotekervæget i byen klokken 18.46. Forinden havde der udspillet sig et større drama.

For da den 39-årige mand skulle betale, blev hans kort afvist.

Det stoppede dog ikke manden fra i vrede at forsøge at tage sine varer med hjem alligevel.

Derfor besluttede en person fra butikkens personale samt en kunde sig for at eskortere den 39-årige ud af butikken.

Det brød den 39-årige mand sig ikke om. Og i den tumult, der fulgte, slog han blandt andet en 21-årig mand i skridtet.

Ikke længe efter kom det tilkaldte politi til stedet, og den 39-årige blev sigtet for vold.

Men historien sluttede ikke der.

For manden var ikke tilfreds med, at han skulle en tur på politistationen i Nakskov.

Den vrede kom blandt andet til udtryk ved, at han sparkede et låsebeslag på en dør i stykker, hvilket gav en sigtelse for hærværk oven i sigtelsen for vold.

Da politiet fik undersøgt manden yderligere, viste det sig, at han også havde en kniv med et 6,5 cm langt blad på sig.

Og så kunne den 39-årige føje en sigtelse for overtrædelse af knivloven til den efterhånden pæne liste.

For den 39-årige mand sluttede aftenen med, at han blev løsladt klokken 21.19. Han kan dog se frem til at høre yderligere fra politiet, når sigtelserne potentielt skal udmøntes i en straf.