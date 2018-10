Det er en 39-årig norsk statsborger med iransk baggrund, der ifølge PET skulle have videregivet oplysninger til den iranske efterretningstjeneste som led i planlægningen af et påtænkt attentat på en PET-beskyttet eksil-iraner i Ringsted.

Ifølge retsbogen fra Københavns Byret fra det lukkede grundlovsforhør, der blev afholdt 22. oktober, som B.T. har fået adgang til, fremgår det, at der allerede godt to uger tidligere, den 5. oktober, ved et tidligere retsmøde var blevet afsagt en fængslingskendelse på iraneren 'in absentia' - altså uden han var til stede.

Efterfølgende er han blevet anholdt i Sverige og udleveret til Danmark.

Den 39-årige iraner har norsk statsborgerskab, men blev omkring årtusindeskiftet uddannet i Iran som computeringeniør.

Under mandens ophold i Norge har han ført en fremtrædende tilværelse, hvor han har repræsenteret flere forskellige virksomheder og også været en slags repræsentant i sit hjemland i forskellige sammenhænge, som B.T. ikke kan beskrive nærmere, da der er nedlagt navne- og identifikationsforbud.

Af retsbogen fremgår det videre, at manden blev fremstillet for lukkede døre af hensyn til Danmarks forhold til fremmede magter.

Tirsdag forklarede PET på et pressemøde, at den 39-årige mand befandt sig nær herboende eksil-iranske ASMLA-medlemmer mellem den 25. og 27. september i Ringsted, hvor han ifølge PET observerede og fotograferede medlemmerne.

»Det er anledning til at antage, at informationen skulle danne grundlag for et attentat på dansk grund,« lød det fra PET-chef Finn Borch Andersen tirsdag.

Hvad er ASMLA Forkortelsen ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvas.

Organisationen kæmper for, at en selvstændig arabisk stat i det sydvestlige Iran rundt om byen Ahwaz løsrives og bliver sin egen stat.

Lederen af organisationen er Ahmad Mola Nissi.

ASMLA er oprettet i 1999 af Ahmad Mola Nissi og Habib Ahvazi, aktivist fra regionen Khuzestan.

Organisationen betragtes af Iran som en terrororganisation.

Den dansk-iranske talsmand for ASMLA bor i Ringsted. Kilder: PET, Ritzau, DR.

Den 28. september, dagen efter den 39-årige mand blev set i Ringsted af PET's folk, spærrede politiet flere broer, tilbageholdt færgeafgange og indstillede adskillige tog som følge af en intens jagt på en sort Volvo, som man mente kunne kædes sammen med et attentat på ASMLA-medlemmerne.

Volvoen viste sig ikke at have noget at gøre med sagen, og der var således tale om en misforståelse.

Medlemmerne af gruppen ASMLA i Danmark efterforskes for at have hyldet et blodigt angreb, som kostede 25 mennesker livet i Iran 22. september.

ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. Gruppen kæmper for, at et område i det sydvestlige Iran bliver selvstændigt.

I Holland efterforsker man i øjeblikket en lignende sag, hvor ASMLA er involveret. Her blev et ASMLA-medlem skudt og dræbt sidste år.

Drabet er ikke opklaret, men siden er to iranske diplomater blevet udvist fra Holland uden forklaring, har Jyllands-Posten tidligere beskrevet.