En køretur på den fynske motorvej tog torsdag eftermiddag en uheldig drejning for en 39-årig mand.

Under køreturen blev den 39-årige nemlig stoppet af en patrulje fra Fyns Politi.

Under stoppet blev den 39-årige mand bedt om at puste i en alkometertest, da politiet mistænkte manden for at være spirituspåvirket.

Ifølge testen havde den 39-årige mand en promille på over 2.0 - hvilket fik Fyns Politi til at anholde og sigte den 39-årige for vanvidskørsel, skriver TV 2 Fyn.

Hvis man som billist har en promille, der er over 0,81 vil man allerede der føle sig træt, sløv og have langsommere reaktionsevne.

Er en billists promille over 2,0 kan man risikere at blive bevidstløs, og have mangel på selvkontrol, skriver Rådet for Sikker Trafik.

Fyns Politi oplyser til TV 2 Fyn, at den 39-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør med påstand om, at den 39-årige mand skal varetægtsfængsles.

