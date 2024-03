Tiltalt afviser at have snydt sig til 5,6 millioner kroner, men erkender at have stillet konto til rådighed.

En 39-årig mand nægter at have indløst de samme vinderkuponer 1697 gange hos SuperBrugsen i Tranbjerg og snydt sig til 5,6 millioner kroner.

Men han erkender at have lagt konto til at modtage en del af beløbet og erkender sig således skyldig i hvidvask af penge.

Det fremgår, da manden med kortklippet hår, blå cowboybukser og hvide sneakers fredag afgiver forklaring i Retten i Aarhus.

Den tiltalte, der har beskrevet sig selv som ludoman med sygelig spilletrang, har forklaret, at han havde lånt penge og skyldte 800.000 kroner.

Han vil ikke ud med navnet på personen, han skyldte penge.

Den unavngivne mand opsøgte ham og truede med en pistol, lyder forklaringen fra den tiltalte.

Han fik at vide, at den unavngivne mand ville slå en streg over gælden, hvis han fik råderet over den 39-åriges konto og telefon.

- Jeg spørger, hvor pengene kommer fra, men får bare at vide, det er penge fra bitcoins, som skal videre.

- Han nævner ikke, at pengene kommer fra SuperBrugsen, lyder det fra den 39-årige.

Han taler hurtigt, og dommeren må flere gange bede ham sænke hastigheden, så hun kan følge med og notere forklaringen.

Den 39-årige kan ifølge sin advokat erkende sig skyldig i hvidvask af penge, fordi han har lagt konto til penge, der stammer fra en kriminel aktivitet.

Anklagemyndigheden mener dog, at den 39-årige spiller en langt mere aktiv rolle i sagen, end han vil være ved.

Anklagerfuldmægtig Morten Lassen fremviser i retten billeder, der viser overvågningsbilleder fra en herretøjsforretning i Bruuns Galleri i Aarhus, hvor den tiltalte bruger sit kort til at købe et dyrt jakkesæt.

Anklagemyndigheden mener også, at dna-spor ved kasseterminalen ved supermarkedet i Tranbjerg, hvor spilgevinsterne blev udbetalt, knytter den tiltalte direkte til gerningsstedet.

Pengene fra spilsvindlen endte ifølge anklagemyndigheden på konti i England, Belgien og Litauen.

Her har myndighederne beslaglagt cirka 4,7 millioner kroner, fremgår det af anklageskriftet.

Anklagemyndigheden mener, at pengene bør udbetales til Coop Danmark A/S - dagligvarekoncernen, som SuperBrugsen i Tranbjerg er en del af.

De to øvrige tiltalte i sagen nægter sig skyldige. Der ventes at falde dom i midten af marts.

/ritzau/