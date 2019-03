Flere gange har en 39-årig mand taget halsgreb på sine nærmeste. Nu spærres han inde på ubestemt tid.

Da 39-årige Martin Lehmann Nielsen i fjor udsatte sin 24-årige ekskæreste for vold, lagde han grundstenen til en indespærring på ubestemt tid.

Retten i Holbæk har onsdag dømt manden til forvaring på ubestemt tid, fordi han skønnes at udgøre en nærliggende fare for andre mennesker, skriver sn.dk.

Tilbage i år 2000 blev Lehmann Nielsen dømt for drabsforsøg på et familiemedlem.

Hans metode var halsgreb, og det har han brugt flere gange siden, skriver sn.dk.

Blandt andet i 2007, da samme familiemedlem igen var offer. Det udløste en dom for grov vold.

Også ekskæresten blev udsat for halsgreb, og da Martin Lehmann Nielsen har en personlighedsforstyrrelse med psykopatiske træk har anklagemyndigheden bedt om en forvaringsdom.

Forvaring er en såkaldt foranstaltning, som træder i stedet for en fængselsstraf. Det tages i brug, når retten skønner, at det er nødvendigt for at kunne holde den dømte indespærret i længere tid, end det ville være tilfældet med en fængselsstraf.

Nødvendigheden bunder i den dømtes farlighed, og sager om forvaring bliver altid forelagt landets øverste lægelige myndighed i juridisk sammenhæng, Retslægerådet.

Den dømte ankede på stedet dommen til Østre Landsret.

/ritzau/