En 38-årig mand er sigtet for at have blufærdighedskrænket en yngre kvinde torsdag eftermiddag centralt i Odense.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist, til BT.

Han fortæller, at den 38-årige krænkede en 29-årig kvinde ved højlys dag kort efter klokken 15 i Kongens Have midt i Odense.

»Det er en mand og en dame, der kender hinanden sporadisk, der mødes i Kongens Have, hvor de står og snakker sammen. Han trækker hende med ind i et budskads, hvor han så tager sit lem frem,« siger vagtchefen.



Henter kort...

Et øjenvidne til hændelsen fortæller til BT, at den sigtede mand ikke gjorde sig voldsomt umage med at dække over sin gerning, da han kom ud af budskadset med åbne bukser i parken, som massevis af mennesker strømmer igennem for at komme til og fra Banegården.

Den sigtede har forklaret under afhøring, hvorfor han valgte at blotte sig for kvinden, men forklaringen forbliver en hemmelighed mellem ham og ordensmagten, siger Kenneth Taanquist.