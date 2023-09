En 38-årig dansk mand, som mistænkes for at være en del af et organiseret kriminelt netværk, er blevet udleveret fra Spanien til Danmark.

Han blev i sidste måned anholdt i lufthavnen i Malaga.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse fredag.

Siden han blev anholdt den 30. august, har den 38-årige mand siddet varetægtsfængslet med henblik på udlevering til dansk politi.

Det skete torsdag aften – og fredag fremstilles han i grundlovsforhør ved Retten i Randers.

»Efter et tæt og godt samarbejde mellem de spanske og danske myndigheder er en dansk mand, som vi mistænker for at have spillet en afgørende rolle i et internationalt organiseret kriminelt netværk, nu blevet udleveret,« siger ledende politiinspektør i NSK, Michael Kjeldgaard.

Manden er sigtet for i forening med en 29-årig mand, der også den 30. august blev anholdt, at have indsmuglet store mængde narkotika til Danmark.

Grundlovsforhøret er sat til at begynde klokken 10 – og anklagemyndigheden vil anmode om dørlukning.

Af den grund har NSK ikke yderligere kommentarer til sagen, oplyses det.