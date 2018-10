En 38-årig mand fra Holstebro tiltales for at have dræbt sin underbo.

Natten til den 25. maj er manden tiltalt for at have knivdræbt sin 53-årige underbo i boligbebyggelsen Sønderparken i Holstebro, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er tiltalt for manddrab efter straffelovens § 237 ved at have skåret struben over på sin underbo og tildelt ham talrige knivstik og snit mod halsen og kroppen, hvilket medførte, at underboen døde.

I alt blev manden tildelt ni knivstik i forbindelse med et skænderi.

Fakta Straffelovens paragraf 237 Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid.

Den dengang 37-årige mand ringede selv klokken 03.30 til politiet og fortalte om sin udåd.

Da politiet nåede frem, fandt de den 53-årige mand dræbt.

I grundlovsforhøret ville den sigtede ikke udtale sig.

Men til politiet har han fortalt, hvad der skete, og hvad der fik ham til at overfalde den 53-årige.

»Han følte, at han blev forfulgt af den nu dræbte. Blandt andet mente han, at den nu dræbte spredte rygter om, at han var pædofil, og at han aflyttede hans lejlighed,« fortalte advokaturchef Mette Møller fra Midt- og Vestjyllands Politi til Ritzau i maj.

Efter knivstikkeriet forlod han lejligheden og gik op til sig selv, hvor han smed de to knive i køkkenvasken, berettede Dagbladet Holstebro-Struer.

»Men han kom i tvivl, om den 53-årige var død, og så han gik nedenunder igen. Den 53-årige havde stadig puls, så den sigtede snittede halsen over på ham, både pulsåren og luftrøret og gør det ad flere omgange for at sikre sig, at han er død. Mens han gjorde det, tænkte han: Nu er han færdig med at chikanere mig, nu kan jeg forhåbentligt få min nattesøvn igen«, lød det ifølge avisen fra Mette Møller i retten.

En ven til den i dag 38-årige mand fik senere på natten alarmeret den dræbtes mor, der ankom til lejligheden før politiet og fandt sin søn liggende på gulvet, indsmurt i blod og med halsen skåret over.

Anklagemyndigheden kræver manden anbragt på en pyskiatrisk afdeling uden længstetid. Han har tidligere siddet varetægtsfængslet i surrogat på en pyskiatrisk afdeling.

Ifølge Mette Møller har politiet og anklagemyndigheden ikke oplysninger om, at han tidligere skulle have været i psykiatrisk behandling.

Sagen kommer for Retten i Holstebro 31. oktober.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvordan den 38-årige forholder sig til tiltalen.