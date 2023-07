En 38-årig mand fra Aabenraa er mandag ved et nævningeting ved Retten i Sønderborg kendt skyldig i manddrab på en 44-årig mand.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 44-årige mand blev 14. maj 2022 stukket med en kniv på sin egen bopæl i Padborg i Aabenraa Kommune.

Syd- og Sønderjyllands Politi foretog anholdelse af den 38-årige mand på gerningsstedet, efter de modtog en anmeldelse om drabet.

Den 38-årige mand blev varetægtsfængslet og har under sagen nægtet sig skyldig.

Men nu er han kendt skyldig i drab.

Den 38-årige har tidligere været kendt af politiet, da han i november 2021 blev fundet skyldig i at have truet den nu afdøde 44-årige mand samt to andre på livet.

Retten afsiger tirsdag dom om straffens længde.

B.T. har tidligere kunne fortælle, hvordan beboerne i pensionskvarteret i Padborg har været bange for den 38-årige mand.