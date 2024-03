En 38-årig kvinde fængsles for at have dræbt en 41-årig mand med kniv onsdag aften. Hun nægter sig skyldig.

En 38-årig kvinde er blevet fængslet i foreløbig tre uger på begrundet mistanke om vold med døden til følge mod en 41-årig mand i den sydsjællandske by Karise onsdag.

Det er ifølge Ekstra Bladet kommet frem ved et tre timer langt grundlovsforhør i Retten i Næstved torsdag eftermiddag.

Kvinden, der ifølge Ekstra Bladet havde en tolk med i retten, nægter sig skyldig.

Manden døde, da han blev stukket med kniv kort før klokken 22.15 onsdag aften. Politiet har ikke givet nogen oplysninger om hverken den sigtedes eller offerets nationalitet.

Torsdag morgen meldte Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi ud, at man undersøgte et mistænkeligt dødsfald i Karise.

Senere lød det fra politiet, at i alt fem var blevet tilbageholdt i forbindelse med sagen, og at den ene - den 38-årige kvinde - var blevet sigtet for drab.

Politiet har ikke givet nogen oplysninger om, hvilken relation man mener, at der var mellem den sigtede kvinde og den dræbte.

Ifølge Ekstra Bladet valgte dommeren på anklagerens opfordring at lukke dørene til grundlovsforhøret.

Det betyder, at offentligheden ikke kan få nærmere indblik i kvindens eventuelle forklaring eller politiets beviser.

Det var klokken 22.15, at alarmen om sagen om knivstikkeriet i en lejlighed på Bredgade i Karise lød.

En lægehelikopter landede på græsplænen foran en efterskole i byen, efter at politiet havde afspærret området, har sn.dk oplyst.

Efter at have forsøgt at indsamle spor og andre efterforskningsskridt lyder meldingen fra politiet, at man gerne modtager oplysninger fra borgere.

Hvis man har set eller hørt noget onsdag aften fra klokken 19.30 og frem til klokken 22.15 ved Bredgade, er politiet interesseret i at høre nærmere.

/ritzau/