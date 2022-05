Mens de sørgende pårørende sad på kirkebænken til begravelser, brød hun ind i deres hjem og tømte det for værdigenstande.

Og der var ikke bare tale om store værdier i kroner og ører, men også i flere tilfælde om arvestykker af stor affektionsværdi.

Nu har politiet i Ringkøbing anholdt en 38-årig nordjysk kvinde, som har tilstået, at det var hende der stod bag de spektakulære indbrud.

Det skriver Dagbladet Ringkøing-Skjern.

Kvinden har ifølge avisen erkendt at stå bag fire indbrud i Lyne, Skjern, Naur og et på Fyn, men politiet efterforsker også, om hun kan have været involveret i seks indbrud spredt over Jylland og Fyn, som også fandt sted under begravelser.

»Vi er voldsomt glade for, at vi har fået fat i kvinden. De forurettede har alle været meget påvirkede af sagerne, som er så urimelige,« siger politikommissær Knud Lauridsen fra politiet i Ringkøbing til avisen.

I kvindens hjem har politiet fundet et væld af tyvekoster til en værdi af over en halv million kroner.

Politiet skal nu i gang med at finde ud af, hvem de mange ting tilhører.

En af de familier, der havde uventet besøg af kvinden var de pårørende til Tove Østergaard.

Den afdøde kvinde havde arbejdet i smykkebranchen hele sit liv og havde derfor store værdier i sit hjem.

»Det er så godt politiarbejde. Nu venter vi spænding på at se om alle Toves smykker er i blandt,« siger familien fra Skjern til TV MIDTVEST.