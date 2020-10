En 38-årig mand er så farlig for sine omgivelser, at Vestre Landsret onsdag har idømt ham forvaring.

Manden blev blandt andet dømt for at have forgrebet sig på sin ekskærestes tiårige datter.

I en måneds tid sidste forår udsatte han pigen for forskellige seksuelle overgreb på en adresse på Djursland. Her boede pigen med sin mor, som han havde indledt et forhold til.

Lasse Peter Ljungstrøm blev i 2016 dømt i en anden sag om seksuelle overgreb på børn. Her fik han forbud mod at opholde sig i hjem, hvor der opholder sig børn under 18 år.

Alligevel opholdt han sig i perioder i hjemmet på Djursland, hvor han fra april til maj sidste år flere gange udsatte pigen for andre seksuelle overgreb end samleje.

Når en voksen udsætter et barn under 12 år for seksuelle overgreb, er der ifølge straffeloven altid tale om voldtægt.

Foruden voldtægt blev den 38-årige dømt for blufærdighedskrænkelse mod en 15-årig pige.

Det skete på det sociale medie Instagram, hvor han sendte hende flere billeder af seksuel karakter og opfordrede hende til sex.

Ifølge anklageskriftet skal han blandt andet have skrevet: "Men ville sygt meget kneppe dig godt og grundigt".

Foruden overgrebene blev Lasse Peter Ljungstrøm dømt for trusler mod flere fængselsbetjente i arresten og butikstyverier.

Allerede da sagen blev behandlet ved Retten i Randers, ville anklagemyndigheden have ham idømt forvaring. Men i juli lød dommen på tre og et halvt års fængsel.

Lasse Peter Ljungstrøm har under hele sagen nægtet sig skyldig, og han ankede på stedet dommen til Vestre Landsret. Anklagemyndigheden ankede også med krav om, at dommen blev skærpet til forvaring.

Forvaring er en tidsubestemt sanktion, der kan komme på tale, når en person, som ikke er sindssyg, skønnes særligt farlig.

Efter tre års forvaring - og siden hen en gang om året - skal afsoningsstedet beslutte, om forvaringen skal fortsætte.

/ritzau/