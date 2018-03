Syd- og Sønderjyllands Politi frygtede lørdag morgen for en 38-årig mands liv, efter han blev fundet liggende bag en Fakta-butik.

Det skriver JydskeVestkysten.

Politiet modtog lørdag morgen et opkald fra en kvinde, der forklarede, at hendes mand lå frysende i en baggård. Via en mobilforbindelse kom politiet i kontakt med manden, men fordi han var så afkræftet, var det svært for politiet at lokalisere ham.

»Vi frygtede meget for hans liv og mistede også forbindelsen med ham,« siger vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Bjørn Pedersen til JydskeVestkysten.

Heldigvis blev manden fundet. Dog ikke af politiet i første omgang, men fordi en forbipasserende kvinde så manden ligge bag en Fakta-butik, hvorefter hun kontaktede en ambulance.

Bjørn Pedersen fortæller, at manden blev kørt på skadestuen, men i det hele taget var meget heldig, da det potentielt kunne have været en livsfarlig lur.

Af samme grund advarer politiet andre mod at lægge sig til at sove i kulden.