Mand anbringes på psykiatrisk afdeling for at have slået sin mor ihjel med knivstik sidste sommer.

En 38-årig mand er torsdag ved Retten i Aarhus blevet dømt for drab ved i juni sidste år at have slået sin 66-årige mor ihjel med adskillige knivstik.

Han blev vurderet til at have været sindssyg i gerningsøjeblikket. Derfor er han blevet frifundet for straf, men i stedet idømt anbringelse uden længstetid på en psykiatrisk afdeling.

Det betyder, at han ikke kan udskrives fra psykiatrisk afdeling, før retten giver tilladelse til det.

Den 38-årige nægtede sig under sagen skyldig, men modtog dommen.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I retten forklarede den 38-årige, at han ikke kunne huske, hvad der var sket. Senioranklager Jakob Beyer fortæller, at manden beskrev det som "et sort hul".

Drabet skete 16. juni sidste år.

Den 38-årige boede hjemme hos sin mor og far i Højbjerg ved Aarhus, og da faren kom hjem den aften, fandt han sin kone og parrets hund døde i huset.

Sønnen var stadig i hjemmet. Faren ringede 112, og kort efter ankom politiet og anholdt den 38-årige.

Retten har lagt vægt på, at den 38-årige under en afhøring har fortalt politiet, at det var ham der begik drabet.

I retten har den 38-årige forklaret, at han intet kan huske, fra han kom hjem, til politiet dukkede op.

Senioranklager Jakob Beyer er tilfreds med torsdagens dom.

- Der er tale om en meget tragisk sag, men jeg er tilfreds med, at retten dømte den 38-årige for drab, og at han blev idømt en foranstaltning i form af anbringelse på en psykiatrisk afdeling, siger han.

Han er også tilfreds med, at den 38-årige i retten blev frakendt retten til at arve værdier fra sin mor.

