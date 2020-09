Bøderne sad løst, da Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi onsdag endnu en gang lavede fartkontrol to steder på Storebæltsbroen.

Ikke mindre end 371 fartbilister blev registreret til at køre for stærkt på strækningen, hvor hastighedsgrænsen er 110 km/t.

Den hurtigste bilist blev målt til 168 km/t, og kan nu se frem en betinget frakendelse af kørekortet.

»At nogle bilister kører så hurtigt over Storebælt, er desværre ikke overraskende, for det har vi set rigtig mange gange før. Nogle gange desværre også væsentligt højere,« siger lederen af færdselspolitiet på Sydsjælland - vicepolitiinspektør Erik Mather.

»Netop Storebæltsforbindelsen er en af de strækninger i hele vores politikreds, hvor uheldsfrekvensen er alt for høj og der sker flest ulykker. Det er også derfor, at vi er derude med fartmålinger et par gange om ugen,« tilføjer han.

I løbet af de samlet godt 11 timers fartkontrol blev lidt over 11.000 køretøjer kontrolleret ved hjælp af Automatisk Trafikkontrol (ATK) fra et par af politiets fotovogne.

Med 371 fartbilister svarer det til, at godt tre procent af de kontrollerede bilister kørte for stærkt på broerne mellem Sjælland og Fyn.

De kan nu se frem til et brev med bøder på 1.000 kr. og opad afhængig af hastigheden. For 11 af bilisterne bliver der også tale om et klip i kørekortet, fordi hastighedsovertrædelsen har været særlig betydelig.

»Der kan være mange årsager til, at der bliver kørt så stærkt og sker så mange uheld på Storebæltsbroerne. Det gode vejr eller det flotte skib nedenunder, så man ikke i tide opdager, at bilisten foran bremser. Men det er klart, at når vi i hver evig eneste måling kan køre ud og konstatere hastighedsoverskridelser i stort omfang, så har det også betydning for, at der sker mange uheld derude,« fortsætter vicepolitiinspektør Erik Mather.

»Når man kører 168 km/t på et sted, hvor man højest må køre 110, så skal der ikke meget til, før det går galt. Og når det sker på en bro 75 m over vandoverfladen, hvor man med en kolbøtte kan ryge ud over rækværket, så er det ret risikabelt. Så vi mener det ret alvorligt, når vi holder derude,« fastslår lederen af det lokale færdselspoliti.

»Det er hovedrystende, at man ikke har større respekt for sine medtrafikanters liv og førlighed. For ved en ulykke risikerer man jo ikke bare selv at komme til skade - det går også ud over andre,« tilføjer han.

En hastighedsmåling fra Vejdirektoratet viste sidste år, at halvdelen af alle bilister på Storebæltsforbindelsen overskred hastighedsbegrænsningen på 110 km/t. Gennemsnitshastigheden lige vest for Vestbroen blev udregnet til at være 109 km/t.

På den baggrund besluttede Transport- og Boligministeriet i oktober sidste år, at der fremover skal være være permanent fartkontrol på både Storebæltsforbindelsen og Øresundstunnelen.

Det skal ske ved hjælp af fast opsat udstyr til såkaldt stræknings-ATK, som måler trafikanternes gennemsnitsfart og udløser en straf, hvis den tilladte hastighed overskrides.

Udstyret til den permanente fartkontrol er dog endnu ikke i brug. Det er kun politiets fotovogne, som altså stadig har rigeligt at lave.