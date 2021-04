Sydøstjyllands Politi anholdt i går aftes omkring klokken 19.00 en 37 årig mand på Barsøvænget i Kolding.

Han er sigtet for vold og trusler mod en 34-årig mand fra Horsens samt for besiddelse af et skarpladt våben.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet modtog tirsdag eftermiddag klokken 17.00 en anmeldelse om vold og trusler, og at der var affyret et skud på en adresse i Horsens. Ingen blev ramt af skuddet.

På adressen var der en 34-årig mand fra Horsens, men den formodede gerningsmand, manden på 37 år, var væk.