En 37-årig mand er tirsdag varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør ved Retten i Odense.

Varetægtsfængslingen af manden sker på baggrund af en sigtelse for adskillige straffeovertrædelser, heraf 11 tilfælde af bedrageri, et tilfælde af forsøg på bedrageri og et tilfælde af røveri.

Samtlige af de 13 forhold i sigtelsen drejer sig om situationer, hvor den 37-årige på en række adresser i Odense skulle have foregivet at ville købe elektronik af fremmede, som han skulle have kontaktet på baggrund af salgsannoncer på enten Den Blå Avis, Gul og Gratis eller Facebook Marketplace.

Alle forhold skulle være begået siden september 2021.

Flere gange skulle den 37-årige ifølge sigtelsen have fået udleveret blandt andet en Macbook Pro, et sæt Airpods, en Playstation 5 og adskillige smartphones uden at have til hensigt at betale for dem.

Bedrageriet skulle i flere tilfælde være begået ved, at den 37-årige mødtes et sted i Odense med en sælger af en given brugt elektronikvare.

Herefter skulle den sigtede have fremvist kvitteringen på en kontooverførsel eller lavet en kontooverførsel, hvorefter han fik udleveret varen.

Ifølge sigtelsen fik sælgerne bare aldrig deres penge – angiveligt fordi den sigtede bagefter annullerede overførslen.

I et enkelt tilfælde, som skulle være fundet sted 11. januar, udviklede situationen omkring salget af en iPhone 12 Pro Max sig voldsomt, da den 37-årige ifølge sigtelsen blev ophidset og truende.

Ifølge sælgeren af telefonen skulle den sigtede have været tydeligt påvirket af stoffer og have taget sig til en våbenlignende genstand i lommen, mens han afkrævede sælgeren telefonen.

Selv nægtede den sigtede sig skyldig.

Han forklarede under grundlovsforhøret, at det under nogle af handlerne havde vist sig, at der var noget galt med telefonen, som han derfor ikke ville betale for. Andre af de handler, der var omtalt i sigtelserne, kunne han ikke huske.

Udover de i alt 13 forhold, som var omdrejningspunktet for grundlovsforhøret, er manden ifølge anklageren sigtet i flere forhold af lignende karakter – så mange, at han i alt blev sigtet for omkring 50 overtrædelser af straffeloven under afhøring af politiet.

Den 37-årige er tidligere dømt for blandt andet hæleri og for at have afgivet urigtige oplysninger til en myndighed.