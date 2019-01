En 37-årig mand omkom torsdag morgen i en arbejdsulykke i Taps ved Christiansfeld mellem Kolding og Haderslev.

Manden var ansat i et firma, der skulle fælde et stort træ, men noget gik frygtelig galt, så han endte med at få træet over sig.

Det skirver JydskeVestkysten.

Ulykken skete klokken 8:30 torsdag morgen.

En helikopter blev tilkaldt med henblik på at flyve manden til Odense Universitetshospital, men så langt nåede han desværre aldrig.

Manden blev erklæret død på stedet.

Arbejdstilsynet har været på stedet for at gennemføre de obligatoriske undersøgelser efter dødsulykken.

Opdateres...