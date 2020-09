22 kilo khat i kufferten.

Det var den bagage, en hollandsk mand onsdag aften forsøgte at tage med sig ind i Danmark.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Den 37-årig hollandske mand landede onsdag aften i Københavns Lufthavn, hvor han blev stoppet af grænsekontrollen.

Kufferten blev derfor taget til side og undersøgt, og her fandt vi ca. 22 kg. frisk khat, som han mistænkes for at ville overdrage i Danmark. Den 37-årige mand fremstilles i grundlovsforhør i dag kl. 12 #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 24, 2020

Her fandt man ikke, at han havde det såkaldte 'anerkendelsesværdige formål'.

Derefter fik han ifølge politiet 'påfaldende travlt' med at få fat i sin kuffert.

Det synes betjentene i grænskontrollen var mistænkeligt, og da de undersøgte kufferten nærmere, viste det sig, at den var stoppet med intet mindre end 22 kilo frisk khat.

Derfor lykkedes det alligevel den hollandske mand at komme ind i Danmark, men nok på en noget anden måde, end han egentlig havde tænkt sig.

Han blev nemlig anholdt og fremstilles i grundlovsforhør torsdag klokken 12.