Fredag morgen bliver en 37-årig kvinde fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Sønderborg.

Her er hun sigtet for forsøg på manddrab på en 67-årig mand.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

B.T. har forsøgt at få flere oplysninger om sagen, men politiet har i øjeblikket ikke flere kommentarer.

Derfor er det i skrivende stund uvist, hvad der er sket mellem offer og den formodede gerningskvinde.

Det vides heller ikke, om de to har en relation til hinanden.

Dog fremgår det, at anklageren går efter at få dørene lukkede under retsmødet.

Lukkede døre er en domstols beslutning om at udelukke offentligheden - herunder pressen - fra et retsmøde.

B.T. følger sagen …