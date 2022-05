Onsdag sad en 37-årig mand tiltalt for tre voldsomme overfald – nu er han af retten dømt for dem alle tre.

Det oplyser Patrick Sørensen, der er anklager ved den nordjyske anklagemyndighed til B.T.

To af forholdene var sågar det, der går under 'grov vold', oplyser anklageren:

»Han er blandt andet blevet dømt for at have stukket en person i hænderne og i skridtet. Det skete i en lejlighed efter et skænderi,« siger Patrick Sørensen.

Han oplyser, at dømte og forurettede, der fik syningskrævende skader som følge af knivstikkene, havde en relation, da overfaldet fandt sted i februar sidste år.

»De var bekendte,« kan Patrick Sørensen oplyse hertil.

Forseelsen blev begået i en lejlighed i Aalborg. Det var også i Aalborg, at manden begik den anden overtrædelse, som ligeledes kan karakteriseres som grov vold tre måneder senere.

I en lejlighedopgang var den 37-årige ligeledes i besiddelse af en kniv, som blev brugt til at stikke mod en tredje person. Også her var der en relation mellem parterne, ligesom optrinet skete som følge af uoverensstemmelser.

Personen her kom ikke til skade.

Det tredje forhold, den 37-årige er dømt for, hører under 'simpel vold', da han slog og nikkede en fjerde person en skalle.

Sammenlagt har det givet den 37-årige en dom på halvandets års fængsel.

Manden er kendt af politiet, da han tidligere har begået lignende vold. Det har også være en skærpende omstændighed, lyder det afslutningsvis fra anklageren.

Dommen blev afsagt ved Retten i Aalborg.