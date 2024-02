To og et halvt års fængsel og udvisning for bestandig.

Sådan lød straffen, som en 37-årig rumænsk mand fredag fik i Retten i Glostrup.

Her sad manden på anklagebænken, tiltalt i en sag om menneskehandel og rufferi.

I en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi fremgår det, at der var tale om en tilståelsessag.

Han har dog også være sigtet for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for at have tvunget en af kvinderne til at få tatoveret hans navn på kroppen. Disse forhold blev han ikke dømt for.

Politiets efterforskning viste, at den 37-årige var hovedmand i et netværk af udenlandske kriminelle, som udnyttede rumænske kvinder til prostitution.

Det er en efterforskning, der er sket i tæt samarbejde med Europol samt spansk, belgisk, fransk og rumænsk politi.

I Danmark har gruppen udført deres kriminalitet i det storkøbenhavnske område herunder på en adresse i Hvidovre.

»Dommen er resultatet af en omfattende efterforskning i samarbejde med udenlandske myndigheder, der har medført, at vi nu har fået hovedmanden dømt og udvist fra Danmark med indrejseforbud for bestandigt,« lyder det fra en af sagens anklagere Irina Riismøller og tilføjer:

»Den viser klart og tydeligt, at denne form for kynisk udnyttelse af sårbare kvinder til prostitution er noget, der bliver set meget alvorligt på.«

Det er den anden dom, der falder i sagen.

I juni 2023 blev en 38-årig rumænsk mand idømt fire måneders fængsel for medvirken til rufferi. I løbet af foråret kommer yderlige to personer for retten i sagen.

Lyt til B.T.s krimi-podcast her: