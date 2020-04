Manden, der var bevæbnet med en pistol, forskansede sig på værelse. Han er anholdt, og ingen kom til skade.

En 37-årig bevæbnet mand, forskansede sig torsdag eftermiddag på et værelse på Center Avnstrup på Midtsjælland med en kvindelig gæst, som blev tilbageholdt mod sin vilje.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Vidner kunne fortælle, at manden udviste truende adfærd og var i besiddelse af en pistollignende genstand.

Det fik politiet til at rykke ud med store styrker, ligesom flere ambulancer blev sendt til Center Avnstrup, der er hjemrejsecenter for afviste asylsøgere.

- Vi tager alle nødvendige forholdsregler, når vi skal rykke ud til et sted, hvor der er mange mennesker, forklarede Charlotte Tornquist, der er presseansvarlig ved Midt- og Vestsjællands Politi tidligere torsdag aften.

Klokken 20.09 kunne den storstilede aktion afblæses. Manden blev anholdt uden dramatik, og den kvindelige gæst, der var uskadt, kunne bringes i sikkerhed.

Ved en ransagning af den 37-åriges værelse fandt politiet en pistol.

Han er torsdag aften bragt til afhøring på politistationen. Politiet håber ved afhøringerne af manden og efterforskning i øvrigt at finde frem til baggrunden for hans handlinger.

Fredag vil han blive fremstillet i grundlovsforhør. Her ventes sigtelserne at lyde på ulovlig frihedsberøvelse, trusler på livet og ulovlig våbenbesiddelse.

På Center Avnstrup bor både enlige og familier, der har fået endeligt afslag på asyl, skriver Røde Kors på sin hjemmeside.

Hvis de afviste asylansøgere medvirker til egen hjemrejse, vil de blive i Avnstrup, indtil det er muligt at rejse. Afviste asylansøgere, der ikke ønsker at medvirke til deres hjemrejse, bor på et udrejsecenter.

Centeret ligger ved Hvalsø i Lejre Kommune og er med cirka 600 pladser det største asylcenter på Sjælland.

/ritzau/