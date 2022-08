Lyt til artiklen

Da en 37-årig mand tirsdag forsøgte at flytte et jagttårn, væltede en minilæsser ned over ham.

Ulykken skete på en markvej ved en arbejdsplads nær Valsømagle, der ligger nord for Ringsted.

Jagttårnet, som manden forsøgte at flytte, stod placeret på minilæsserens frontgafler, da køretøjet tippede til siden. Det oplyser Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til TV 2 ØST.

Det resulterede i, at manden kom i klemme mellem jorden og minilæsseren.

Heldigvis opdagede flere forbipasserende, at alt ikke var, som det burde, og hjalp manden fri, som var ved bevidsthed, da politiet ankom.

»Manden har pådraget sig alvorlige skader, men er ikke i livsfare,« forklarer Martin Bjerregaard.

Politi og redning modtog alarmopkaldet klokken 13.35, og manden er nu kørt til sygehuset for yderligere behandling.

Politiet har underrettet Arbejdstilsynet, som vil undersøge om der er sket nogle brud på arbejdsmiljøloven i forbindelse med ulykken.