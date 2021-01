Retten i Glostrup har dømt en mand for to grove overfald i Hvidovre. Han flygtede flere gange under fængsling.

En 37-årig mand fra Hvidovre udsatte i april en bekendt for så groft et overfald, at den bekendte efterfølgende kom i livsfare og blev lagt i kunstig koma.

Fredag faldt dommen over den 37-årige mand, da et nævningeting i Retten i Glostrup dømte ham til anbringelse på en psykiatrisk afdeling uden længstetid.

Den 37-årige er ifølge en mentalerklæring sindssyg, og derfor kan han ikke straffes og skal i stedet anbringes.

Overfaldet fandt sted 22. april omkring klokken 18 i Hvidovre, og det var voldsomme skader, som lægerne på hospitalet efterfølgende kunne konstatere.

Det mandlige offer havde blandt andet adskillige brud i ansigtet, herunder på over- og underkæbe, kindben og øjenhule. Han havde også brud på flere ribben og som følge heraf en sammenklappet lunge.

Offeret blev lagt i kunstig koma i cirka to uger, og det antages, at han var i livsfare. Han fik blandt andet en mindre hjerneskade, mistet følesans i venstre side af ansigtet og problemer med hukommelsen, koncentrationen og balancen.

De to mænd kendte hinanden i forvejen fra et lokalt samlingssted. Den 37-årige mente at have set den bekendte pege på ham med sin hånd, som om den var en pistol samt kaldt ham "pædofil", da han var på vej ind i sin opgang.

Den 37-årige ville derfor give manden tæsk.

- Uden forudgående ordveksling gav tiltalte manden adskillige knytnæveslag i ansigtet og knæstød på kroppen. Manden blev bevidstløs efter de to første slag, men tiltalte fortsatte alligevel volden, skriver Retten i Glostrup om sagen.

Den 37-årige blev også dømt for et andet overfald, hvor han i februar sidste år slog en person på halsen med en økse.

Efter overfaldet i april blev den 37-årige varetægtsfængslet i såkaldt surrogat, som det hedder, når fængslingen er på en lukket psykiatrisk afdeling i stedet for et fængsel.

Ifølge anklageskriftet lykkedes det ham dog tre gange at flygte fra Retspsykiatrisk Afdeling i Glostrup. Det skal være sket 2. juni, 19. juni og igen 12. august, og han blev dømt for flere fangeflugter, oplyser retten.

