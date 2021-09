En 37-årig mand skal flere måneder i fængsel – dømt for grov vold.

Det har Retten i Aalborg slået fast fredag eftermiddag.

På Twitter oplyser anklagemyndigheden hos Nordjyllands Politi, at den 37-årige er dømt for grov vold i 'gentagelsestilfælde', efter han har stukket en anden person med en fjerkræsaks.

Desuden har han påført skader hos den samme person med slag fra et aluminiumsbat.

Det fremgår ikke, hvilken relation de to personer har med hinanden.

B.T. forsøger at få en kommentar fra den nordjyske anklagemyndighed.

Som følge af de voldelige ugerninger er den 37-årige blevet idømt ni måneders fængsel.

