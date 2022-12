Lyt til artiklen

Det var drabsforsøg, da en mand i Hvidovre i marts 2022 trak en økse og hævede den over hovedet på en politibetjent.

Det mente Retten i Glostrup, som afsagde dom i sagen tirsdag eftermiddag.

Københavns Vestegns Politi var blevet kaldt ud til villavejen Agermosen, der ligger lige øst for Bakkeskoven i Hvidovre, hvor man fandt en mand i besiddelse af en kniv og et slagvåben.

Manden modsatte sig anholdelse, og efter brug af peberspray forsøgte betjentene at få deres politihund til at bevogte manden, hvilket fik manden til at angribe hunden, oplyser politiet.

Men da man ville lægge manden i håndjern, trak han ifølge politiet en økse, som han hævede over hovedet i retning mod en af politimændene. Det fik den anden betjent til at trække sin tjenestepistol og skyde mod manden, som blev ramt i maveregionen.

Der blev fundet en økse på vejen. Den ses her. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Der blev fundet en økse på vejen. Den ses her. Foto: Presse-fotos.dk

Den nu 37-årige mand blev efterfølgende bragt til hospitalet med ambulance.

Retten mente det bevist, at manden havde til hensigt at dræbe politimanden med øksen, og dermed blev han dømt for drabsforsøg.

På fotos fra stedet kunne man se flere genstande – blandt andet en økse og en kniv – ligge spredt på asfalten ud for adressen.

Der blev også fundet en kniv. Foto: Byrd/Marcus Mørk Vis mere Der blev også fundet en kniv. Foto: Byrd/Marcus Mørk

»Episoden har været meget voldsom, og jeg er tilfreds med, at retten har fundet, at den ene politimand var i livsfare. Der er grund til at anerkende dem begge for at have handlet korrekt under ekstreme forhold,« siger sagens anklager Bjarke Enevoldsen i en pressemeddelelse.

Manden blev på baggrund af mentalundersøgelse dømt til psykiatrisk behandling. Han ankede og blev varetægtsfængslet i surrogat efter dom.