En 36-årig man fra Vejle faldt natten til søndag ud fra et vindue på tredje sal.

»En ung mand faldt ud af vinduet fra 3. sal i forbindelse med en fest,« fortæller vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi til B.T.

Manden landede på et betonrepos under vinduet, og faldt derfor ikke hele vejen ned på jorden.

Det betød, at brandvæsenet blev tilkaldt for at få ham sikkert ned fra reposen.

»Han er indlagt på skadestuen, hvor han er stabil.«

Vagtchefen oplyser dog, at den 36-årige mand har fået nogle brud på kroppen.