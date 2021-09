En 36-årig mand blev mandag anholdt i Kolding.

Han er mistænkt for at have begået en voldtægt mod en 20-årig kvinde i Åparken i Kolding.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mandag morgen var politiet massivt til stede i området omkring Åparken, hvor der ligger flere uddannelsesinstitutioner og et kollegium.

Mandag morgen rykkede politiet massivt ud til et boligområde i Kolding.

Det var blandt andet efterforskning på stedet, der førte til anholdelsen af den 36-årige.

Han fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Kolding tirsdag morgen.

Anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre.

Af hensyn til den videre efterforskning ønsker politiet ikke at kommentere sagen yderligere på nuværende tidspunkt.