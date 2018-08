Kan du genkende de gerningsmænd, der her forfølger en 36-årig mand, som bliver skudt og dræbt?

Det håber Københavns Politi, der ønsker hjælp til opklaringen af drabet på den 36-årige Abdallah El-Chami, der var leder af rocker-grupperingen Gremium.

Med offentliggørelsen af en video af et skudattentat mod bandelederen på Amagerfælledvej 19. juni i år forsøger politiet at få sat ekstra skub i efterforskningen af nedskydningen.

Det 36-årige offer døde af sine skudlæsioner på Rigshospitalets Traumecenter få timer efter, at han kort efter kl. 23 blev ramt af flere skud på åben gade ved en bænk ved en parkeringsplads i boligområdet Hørgården på Amager.

Inden drabet kl. 23.08 var han ifølge øjenvidner blevet jagtet af de to bevæbnede gerningsmænd, der ses på politiets videomateriale. Morderne affyrede hver sit skydevåben mod den 36-årige bandeleder, efter at de var steget ud af en stjålet sort personbil af mærket BMW 520.

De løb efter den 36-årige, mens de skød mod ham. Den ene gerningsmand var ifølge politiet bevæbnet med en pistol, og den anden var bevæbnet med en maskinpistol. Begge personer var iført mørkt tøj.

En tredje gerningsmand var chauffør på den sorte BMW, som straks efter skyderiet kørte væk fra gerningsstedet ud for Amagerfælledvej 83.

Flugtbilen blev ganske kort tid efter drabet efterladt og stukket i brand i Brøndby. Personbilen stod i flammer på Lagesminde Allé i Brøndby Strand. Et vidne så, at en person løb væk. Derefter afspærrede politiet området, og en hundepatrulje søgte efter spor, men uden umiddelbart resultat.

Kort efter drabet blev den sorte BMW fundet brændende på Lagesminde Alle i Brøndby Strand.

Den sorte BMW blev stjålet 12. maj 2018 i København NV og var i forbindelse med drabet påmonteret stjålne tyske nummerplader med reg.nr. FLCC1855. Nummerpladerne var stjålet fra et køretøj i Helsingør inden for samme døgn som drabet.

Et øjenvidne berettede efterfølgende på Facebook om selve drabet, at gerningsmændene affyrede deres våben 'adskillige gange'. Og at offeret 'løb og tryglede for sit liv, inden han til sidst faldt om'.

Den dræbte Abdallah El-Chami havde ved sin død en ledende rolle i rockergruppen Gremiun, der havde været i en blodig konflikt med grupperingen Black Jackets, der udsprang af Brothas fra kvarteret omkring Mjølnerparken på Nørrebro i København. En skudveksling mellem netop disse grupper i 2016 på Peter Bangs Vej på Frederiksberg kostede den 23-årige Omid Mawlod livet.

»Københavns Politis afdeling for organiseret kriminalitet har valgt at offentliggøre video og foto i håb om, at nogen ud fra statur, gang/løbestil kan genkende gerningsmændene eller kan give oplysninger om den sorte BMW og dens færden i tiden fra den 12. maj til den 19. juni,« siger politikommissær Steffen Thaaning Steffensen.

»Den dræbte havde en del fjender, og vi er overbevist om, at man i det kriminelle miljø er klar over, hvem der skød ham. Det vil vi også gerne have at vide,« tilføjer politikommissæren til B.T.

Hvis du har oplysninger i sagen og eksempelvis mener at kunne genkende gerningsmændene, kan du kontakte politiet på tlf 1-1-4.