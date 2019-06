82 nuværende eller tidligere elever - alle piger - er blevet filmet, mens de er nøgne eller har lidt tøj på.

En 36-årig mand, der tidligere var ansat som lærer på Karensmindeskolen i Støvring i Nordjylland, er blevet sigtet for at have blufærdighedskrænket en række af skolens elever.

Han er også sigtet for at have optaget eleverne uden deres viden. Det oplyser Nordjyllands Politi.

Politiet har efterforsket sagen i fire måneder. I alt er den 36-årige mand sigtet for 27 forhold af blufærdighedskrænkelse og 28 ulovlige optagelser.

De mange film er blevet optaget i et omklædningsrum på skolen fra skoleåret 2013/2014 og frem til anholdelsen af manden 22. februar i år.

Politiet kom på sporet af mandens ulovlige optagelser, da skolen 4. februar anmeldte, at der var blevet fundet en rygsæk i omklædningsrummet. I tasken var der overvågningsudstyr.

- Det er en af pigerne, som er ved at klæde om, der bliver opmærksom på, at der sidder et lille kamera i tasken. Det bliver indleveret til inspektøren, som anmelder det til politiet, siger den ansvarlige for efterforskningen, vicepolitiinspektør Frank Olsen.

- Kameraet sidder i en kuglepen. Tasken har hængt forskellige steder i rummet, så der er optaget fra forskellige vinkler. Den har også været pillet ned for så at blive sat op igen, siger Frank Olsen.

Pigerne er blevet filmet, mens de klæder om inden og efter idrætstimer. Nogle af dem er optaget nøgne, mens andre har haft lidt tøj på.

Frank Olsen understreger, at der i forbindelse med den omfattende efterforskning ikke er fundet nogen tegn på, at optagelserne skulle være delt. Manden er heller ikke sigtet for at have forgrebet sig på pigerne.

Politiet har identificeret 82 forurettede elever, som alle er piger. Der er tale om både nuværende og tidligere elever. Både de og deres forældre vil senest blive underrettet om sagen enten via brev eller over telefonen fredag.

I kølvandet på sagen har skolen sammen med politiet og kommunen sat et støtteberedskab op. Der er også forberedt et møde på skolen for forældre og deres døtre på 7.-9.-årgang.

- Vores fokus er på at tage hånd om og hjælpe de berørte elever og deres forældre bedst muligt gennem situationen, siger Vibeke Lei Stoustrup, der er direktør i Rebild Kommune.

Den 36-årige er også sigtet for børneporno. Det sker oftest automatisk, når der er tale om mulige ofre under 18 år.

Manden er blevet afhørt i sagen, men politiet ønsker ikke at oplyse, hvordan han stiller sig til sigtelsen.

