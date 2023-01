Lyt til artiklen

En uhyggelig sag er blevet rejst af anklagemyndigheden ved Københavns Politi.

Den sigtede er en 36-årig kvinde – som tiltales for omfattende svindel begået mod beboere på et plejecenter.

Et plejecenter, hvor den tiltalte selv var ansat, vel at mærke.

»Hun er tiltalt for, som ansat på et plejecenter på Vesterbro, at misbruge en række beboeres kreditkortoplysninger og handle i netbutikker for beboernes penge,« skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi på Twitter.

Det er ikke småpenge, kvinden et tiltalt for at have svindlet plejehjemsbeboerne for.

I alt har den 36-årige ifølge anklagemyndigheden snydt de ældre for hele 270.000 kroner.

Det fremgår ikke, hvor længe den påståede svindel har fundet sted.