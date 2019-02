En 36-årig nordjysk mand er sigtet i en sag om blufærdighedskrænkelse, oplyser Nordjyllands Politi.

Manden har angiveligt filmet flere af eleverne på Karensmindeskolen i Støvring, hvor han er ansat, uden at de vidste det.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelse.

Politiet kom ind i sagen i begyndelsen af februar, da nogle elever i et omklædningsrum på skolen fandt en rygsæk med overvågningsudstyr.

»Vi indledte straks en efterforskning af sagen, og det er i forbindelse med dette efterforskningsarbejde, at vi finder data med blandt andet optagelser af nogle elever fra skolen, der er ved at klæde om,« siger lederen af politiets efterforskning, vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Politiet fandt derefter ud af, hvem ejeren af taske, udstyr og film var, og derfor blev den 36-årig anholdt fredag.

Den sigtede bor i Aalborg-området og er ansat på skolen. Ifølge Ritzau drejer det sig om en lærer på skolen.

Efter anholdelsen blev manden afhørt, og kort efter blev han løsladt igen. Politiet har beslaglagt en del effekter fra mandens bopæl.

»Men vi opretholder naturligvis sigtelsen mod ham, og vores efterforskning i sagen fortsætter i den kommende tid,« siger Frank Olsen, der af hensynet til efterforskning ikke ønsker at udtale sig om sagens detaljer.

Han understreger dog, at det på nuværende tidspunkt ikke ser ud til, at manden har delt de optagelser, der er tale om.

»Det, vi kan sige, er, at der nu ligger et stort efterforskningsarbejde foran os. Vi er i fuld gang med at danne os et overblik over sagen, dokumentere forholdene og kortlægge de spor, blandt andet de tekniske spor, der måtte forefindes,« siger Frank Olsen.

Hvis politiet identificerer de børn, som er blevet filmet, bliver deres forældre kontaktet af politiet, understreger vicepolitiinspektøren.