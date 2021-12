En 36-årig er sigtet for forsætlig brandstiftelse ved at have sat ild til en lejlighed.

Manden skulle i går have sat ild til en lejlighed på Vestre Ringgade i Aarhus.

Ingen personer kom til skade ved branden, fremgår det af et tweet fra Østjyllands Politi

Manden bliver fremstillet i dag kl. 11:30 ved Retten i Aarhus.

Anklager anmoder om lukkede døre, skriver Østjyllands Politi

Opdateres …