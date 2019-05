Lørdag modtog Københavns Vestegns Politi anmeldelser om skud i Rødovre, hvor en 36-årig mand fra København mistede livet. Politiet søger nu vidner til episoden.

»Vi efterforsker episoden som drab, og noget tyder på, at episoden udspringer af et kriminelt miljø - men vi er stadig i den indledende fase, og det er for tidligt at sige noget konkret om årsager og motiver endnu,« siger efterforskningsleder Henrik Hougaard, Københavns Vestegns Politi.

En talstærk politistyrke rykkede frem og konstaterede, at en 36-årig mand fra København var afgået ved døden som følge af skud.

Hans pårørende er underrettet.

En stor mørk bil blev set køre fra Løvevej i Rødovre efter skudepisoden - og en lignende bil blev fundet i brand på Stærkendevej i Hedehusene kl. 22.30.



»Vi undersøger aktuelt, om der er en sammenhæng, og vi hører gerne fra vidner, som har set bilen før, under eller efter skudepisoden på Løvevej lørdag aften kl. 21.59, ved Stærkendevej ved 22.30-tiden eller på vejene mellem Rødovre og Hedehusene,« siger Henrik Hougaard.

Efterforskningslederen ønsker ikke at frigive flere detaljer fra efterforskningen på nuværende tidspunkt.

Vidner kan kontakte Københavns Vestegns Politi døgnet rundt på telefon 4386 1448.