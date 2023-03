Lyt til artiklen

Momssvig for over 17 millioner kroner.

Sådan lyder sigtelsen mod en 36-årig mand, der tirsdag bliver fremstillet i grundlovsforhør i en sag om groft momssvig - mistænkt for at være del af et større hvidvasknetværk.

Københavns Politi skriver i en pressemeddelelse, at manden blev anholdt på Amager tirsdag, hvor politiet ransagede flere adresser og sikrede et større pengebeløb.

»Han er sigtet for at have udstedt fakturaer i flere selskaber, hvor der på fakturaerne opkræves moms, som ikke er angivet til Skattestyrelsen,« siger vicepolitiinspektør Anne Katrine Kristensen.

I Dommervagten vil anklageren gå efter at få den 36-årige varetægtsfængslet.

Sagen mod den 36-årige er del af en større sag om hvidvask af mere end 600 millioner kroner.

Flere er allerede blevet sigtet, og politiet har beslaglagt værdier og kontanter for flere millioner. Der er indtil videre afsagt tre domme i sagen.



Den ene dom er givet til netværkets formodede bagmand – en 45-årig mand, som er blevet idømt fem års fængsel for at have organiseret hvidvask af 128 millioner kroner.

Derudover er to mænd på 22 og 28 år begge idømt tre års fængsel for medvirken til hvidvask af 78 millioner kroner.

