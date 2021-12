En 36-årig kvinde risikerer at miste både sit kørekort og sin bil efter en lidt for frisk køretur natten til søndag.

Til gengæld kan hun glæde sig over, at hverken hun selv eller andre kom noget til i forbindelse med hendes vilde udflugt.

Tilbage står hun med en sigtelse for både vanvidsbilisme og for at køre bil, mens hun var påvirket af stoffer.

Sagen tog sin begyndelse ved midnatstid natten mellem lørdag og søndag, da hun blev spottet af en politipatrulje omkring Billund.

Betjentene forsøgte at få hende til at standse på Klinkevej i Hejnsvig, men i stedet for at stoppe, satte hun farten op og forsøgte at stikke af.

»Hun kører 100 kilometer i timen gennem en byzone og mindst 150 kilometer i timen på almindelig landevej.«

Det fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Halfdan Kramer til B.T. og forklarer, at kvinden blandt andet kørte venstre om et helleanlæg.

Vagtchefen kan ikke sige præcis, hvor lang en strækning vanvidskørslen foregik over.

På et tidspunkt stoppede kvinden selv bilen, og hun blev straks anholdt og sigtet for både vanvidsbilisme og kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer.

Hendes bil blev beslaglagt på stedet med henblik på konfiskation, oplyser politiet.