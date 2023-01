Lyt til artiklen

En 36-årig kvinde fra Ishøj blev onsdag idømt syv måneders fængsel, hvoraf fire er betinget.

Årsagen til fængselsdommen er blandt andet, at kvinden seks gange på lidt over et år har været tiltalt for at køre bil under påvirkning af hash eller amfetamin, oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Derudover har kvinden foretaget fem hastighedsovertrædelser, flere af disse med en overskridelse på mere end 30 procent af den tilladte hastighed, truet en kommunalt ansat og udøvet vold mod en politimand.

I det store hele var den 36-årige kvinde tiltalt for 31 forhold, hvoraf hun blev dømt for 30.

Den endelige dom endte som en såkaldt kombinationsdom, der lyder på tre måneders ubetinget og fire måneders betinget fængsel – med vilkår om 100 timers samfundstjeneste og tilsyn af kriminalforsorgen.

Herover skal hun betale en bøde på 18.500 kroner og har fået frakendt sin førerret i ti år.

En stor del af overtrædelserne af færdselsloven skete, mens kvinden kørte bil – på trods af, at hun altså tidligere var frakendt førerretten. Af den grund valgte retten at konfiskere de to biler, kvinden ejede.

»Dommen viser, at så grove overtrædelser af færdselsloven naturligvis har konsekvenser,« fortæller sagens anklager, Carl Riisgaard i meddelelsen.

Den 36-årige kvinde modtog dommen.