En køretur endte sidste sommer helt galt for to mænd i Ebeltoft, og det koster nu den ene af dem en tur i brummen.

For ikke nok med, at de to bekendte kørte rundt i en bil, mens de begge var påvirkede.

De kørte også galt, flygtede fra stedet, og da den ene af dem - en 36-årig iransk mand - forlangte, at den anden skulle betale for reparationerne af bilen, tog begivenhederne fart.

For vennen - en 55-årig mand - havde ingen penge, og det fik hans ven til at se rødt.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

Den 36-årige tog fast i en økse med den ene hånd, og et fast greb i vennen med den anden og truede med at hugge hans fingre af en efter en, hvis han ikke skaffede penge.

Heldigvis kom det aldrig så vidt, men den 55-åriges nye telefon måtte lade livet efter mødet med øksen.

Først efter flere timer fik den 55-årige lov til at forlade fra stedet.

Han måtte dog direkte på skadestuen med en større skade på benet, og flere andre skader på resten af kroppen efter slag og spark.

Tirsdag faldt der dom i sagen i Retten i Randers, og her blev den 36-årige dømt for frihedsberøvelse, vold og trusler samt flere forskellige færdselsforseelser. Straffen lød på fængsel i ni måneder og en bøde på 16.000 kroner.

Derudover gav retten ham en advarsel om, at han bliver udvist af Danmark, hvis han begår ny kriminalitet.

»I forhold til den strafferamme, der er, er jeg godt tilfreds med dommen. Den 55-årige har fået fysiske skader og er mentalt meget påvirket af overfaldet på ham, så jeg er tilfreds med, at den 36-årige fik en længere fængselsstraf,« siger anklagerfuldmægtig ved Østjyllands Politi, Peter Mathiasen i pressemeddelelsen.



Den 36-årige nægtede sig skyldig i de fleste af forholdene. Han udbad sig betænkningstid med hensyn til, om han ville anke dommen.