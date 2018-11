Det var et tip til politiet, der førte til beslaglæggelsen af et stort skunklaboratorie på Lolland.

En 36-årig mand er tirsdag blevet varetægtsfængslet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, efter at Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi mandag beslaglagde 292 skunkplanter på hans ejendom.

Det skriver Folketidende.

Det var et tip til politiet, der førte til en ransagning af ejendommen i Sløsse på Lolland, og her fandt politiet ifølge politikommissær Ole Groth fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi et skunklaboratorie.

Ifølge politiet indeholdt laboratoriet 1,8 kilo færdig hash og 1,4 kilo tørret marihuana samt de 292 planter, som sammenlagt kunne være blevet til 11,2 kilo færdig hash.

Til Folketidende forklarer han, at den varetægtsfængslede tidligere er dømt i en lignende sag, men den nye sag har ikke noget at gøre med en række øvrige skunksager, som i øjeblikket verserer på Lolland-Falster.

Den 36-årige meldte sig selv til politiet efter ransagningen. Han er desuden sigtet for at være i besiddelse af et ulovligt luftgevær.

- Jeg købte våbnet på Døllefjelde-Musse Marked og vidste ikke, at der skulle tilladelse til, nåede den 36-årige mand ifølge Folketidende at fortælle, inden anklageren begærede dørlukning.

