En mand blev ramt i benet, da der blev affyret flere skud ved Agerhuset. Flugtbil muligvis brændt af.

En 36-årig mand, der fredag aften blev ramt af skud ved Agerhuset i Greve syd for København, er lørdag morgen uden for livsfare.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Manden, der er udenlandsk statsborger, men med tilknytning til Danmark, var ude at gå tur, da der ved 23-tiden blev affyret flere skud. Et af skuddene ramte den 36-årige i benet.

Han blev bragt til sygehuset og behandlet for sine kvæstelser, men er altså uden for livsfare.

Efter skyderiet flygtede flere personer i en sort Audi - muligvis en A6 - i ukendt retning.

Omkring et kvarter efter skyderiet fik Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om, at en bil var i brand på Klausdalsbrovej i Herlev. Politiet er lørdag morgen i gang med at undersøge, om det er flugtbilen fra Greve.

I forbindelse med skyderiet har politiet natten igennem været talstærkt til stede i Greve for at tale med vidner, foretage tekniske undersøgelser og lede efter spor.

Der har tidligere været konflikter i området, og politiet kunne natten til lørdag ikke udelukke, at skyderiet er banderelateret.

Midt- og Vestsjællands Politi vil gerne høre fra personer, der har set nogen affyre skud, eller har oplysninger om den sort Audi, der kørte fra stedet.

/ritzau/