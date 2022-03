Efterskole efter efterskole i Jylland og på Fyn blev udsat for tyveri af computere til en samlet værdi på to millioner kroner. Nu er en 36-årig mand kendt skyldig i at have købt og solgt de mange 'varme' computere videre.

Listen over forhold var alenlang, og i langt de fleste tilfælde lød dommen: Skyldig!

Den 36-årige mand blev tirsdag dømt for hæleri af særlig grov beskaffenhed ved Retten i Aarhus, men sagen er anket til frifindelse i Landsretten, oplyser hans forsvarer.

Ifølge anklageskriftet købte og videresolgte manden stjålne computere for en samlet værdi på over to millioner kroner. Der var dog enkelte af de 35 forhold, han blev frifundet i.

Manden mødtes flere gange med computertyven i Tranbjerg, Lystrup og Højbjerg, hvor han købte de stjålne computere, der stammet fra efterskoler i blandt andet Silkeborg, Viborg, Ebeltoft og Vejle. Efterfølgende solgte den 36-årige mand dem videre.

Byretten vurderede, at det skal koste et år og tre måneders ubetinget fængsel.

»Jeg er tilfreds med dommen, da den afspejler, at der er tale om mange forhold,« siger anklager Mathilde Paulsen til B.T.

Det er forsvarer Jan Schneider til gengæld ikke. Ifølge ham er en stor del af bevisbyrden i sagen teleoplysninger, der har placeret hans klient på bestemte steder i tidsrum, hvor en tyven er gået på samme telemast.

Jan Schneider mener ikke, det er nok til, at hans klient skal dømmes i sagen. Derfor har de anket sagen til frifindelse i Landsretten.

»Vi mener, oplysningerne er blevet fremstillet særdeles subjektivt i retten,« siger han.

Til det siger anklager Mathilde Paulsen:

»Der kan jeg kun konstatere, at byretten er enig med anklagemyndighedens vurdering i det spørgsmål,« siger hun.