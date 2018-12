Lederen af rocker-grupperingen Gremium havde ikke en chance for at redde livet, da to gerningsmænd 19. juni i år dræbte ham med uhyggelig koldblodighed og beslutsomhed på Amager.

Selv om de to mordere blev fanget på video, er drabet på den 36-årige Abdallah El-Chami stadig uopklaret og dermed en af de tungeste uopklarede kriminalgåder i Danmark for året 2018.

Den 36-årige leder fra rockerbanden Gremium døde af sine skudlæsioner på Rigshospitalets Traumecenter få timer efter, at han 19. juni kort efter kl. 23 blev ramt af flere skud på åben gade ved en bænk nær en parkeringsplads i boligområdet Hørgården på Amager.

Inden drabet kl. 23.08 var han ifølge øjenvidner blevet jagtet af to bevæbnede gerningsmænd, der også viste sig at være blevet fanget på politiets videomateriale fra boligområdet.

Morderne affyrede hver sit skydevåben mod den 36-årige bandeleder, efter at de var steget ud af en stjålet sort personbil af mærket BMW 520.

De løb efter den 36-årige, mens de skød mod ham. Den ene gerningsmand var ifølge politiet bevæbnet med en pistol, og den anden var bevæbnet med en maskinpistol. Begge personer var iført mørkt tøj.

En tredje gerningsmand var chauffør på den sorte BMW, som straks efter skyderiet kørte væk fra gerningsstedet ud for Amagerfælledvej 83.

Flugtbilen blev ganske kort tid efter drabet efterladt og stukket i brand i Brøndby. Personbilen stod i flammer på Lagesminde Allé i Brøndby Strand. Et vidne så, at en person løb væk. Derefter afspærrede politiet området, og en hundepatrulje søgte efter spor, men uden umiddelbart resultat.

Den sorte BMW blev stjålet 12. maj i år i Københavns Nordvestkvarter og var i forbindelse med drabet påmonteret stjålne tyske nummerplader med reg.nr. FLCC1855. Nummerpladerne var stjålet fra et køretøj i Helsingør inden for samme døgn som drabet på Gremium-rockeren.

Et øjenvidne berettede efterfølgende på Facebook om selve drabet, at gerningsmændene affyrede deres våben 'adskillige gange'. Og at offeret 'løb og tryglede for sit liv, inden han til sidst faldt om'.

Den dræbte Abdallah El-Chami havde ved sin død en ledende rolle i rockergruppen Gremiun, der havde været i en blodig konflikt med grupperingen Black Jackets, der udsprang af Brothas fra kvarteret omkring Mjølnerparken på Nørrebro i København.

En skudveksling mellem netop disse grupper i 2016 på Peter Bangs Vej på Frederiksberg kostede dengang den 23-årige Omid Mawlod livet.

Godt et par måneder efter likvideringen af Abdallah El-Chami forsøgte politiet at få et gennembrud i efterforskningen af nedskydningen ved at offentliggøre en video af skudattentatet.

Politiet håbede blandt andet, at nogen i offentligheden måske ville kunne kende de maskerede gerningsmænd ud fra deres statur eller gang- og løbestil, men det var ikke umiddelbart tilfældet.

»Vi fik enkelte henvendelser, men ikke nok til en opklaring af sagen,« siger politikommissær Steffen Thaaning Steffensen fra Københavns Politi til B.T.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du fortsat kontakte politiet på tlf 1-1-4.