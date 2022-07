Lyt til artiklen

En 35-årig mand fra Aarhus skal tilbringe i hvert fald de kommende fire uger bag tremmer.

Det står klart, efter en dommer ved Retten i Randers søndag besluttede at varetægtsfængsle ham i en sag, hvor han er sigtet for overgreb på sin egen datter.

Det skriver Randers Amtsavis, som var til stede under grundlovsforhøret.

Avisens udsendte nåede kun akkurat at høre sigtelsen og mandens stillingstagen, førend forsvareren begærede dørlukning.

Blandt andet med den begrundelse, at pårørende endnu ikke var orienteret om sagen.

Dernæst blev dørene lukket, og det er derfor uvist, hvad der blev forklaret bag dem.

Sikkert er det dog, at den 35-årige erkender de faktiske forhold: At han på et tidspunkt i sommeren 2018 skulle have forgrebet sig på sin treårige datter.