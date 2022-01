En færdselskontrol i det vestlige Aarhus blev endestationen for en 35-årig mand.

Han havde nemlig for tredje gang valgt at sætte sig bag rattet i sin bil på trods af, at han ikke har noget kørekort.

Men her stoppede det ikke for den 35-årige. Han havde nemlig heller ikke husket selen til sit barn, der var med i bilen.

Generelt var det en travl dag for Østjyllands Politi, der i alt udskrev 24 sigtelser fordelt på 17 sigtede under færdselskontrollen.

Sigtelserne fordelte sig på: